Solide vainqueur de Francfort , l'Union se qualifie pour les huitièmes

Volontaires au pressing et hauts sur le terrain, les joueurs de l'Union se sont montrés beaucoup plus compacts qu'à l'aller, mais ont toutefois peiné à se créer des occasions dangereuses en première période. Pour Francfort, Fares Chaibi a parfaitement placé un coup-franc sous la barre d'Anthony Moris avant la pause mais le portier luxembourgeois a réalisé un arrêt crucial (45e).

L'Union a doublé son avantage deux minutes plus tard, Ayensa récupérant un second ballon à la suite d'un corner et envoyant une demi-volée puissante entre les gants de Trapp (80e). En fin de match, Eric-Junior Dina-Ebimbe a réduit le score d'une tête plongeante pour Francfort (88e) et les Allemands ont poussé pour égaliser, en vain.

L'Union est le deuxième club belge qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition avec le Club de Bruges, qui avait terminé en tête de son groupe à l'automne. Le tirage au sort aura lieu vendredi midi.

Pour son prochain match, l'Union recevra le Standard de Liège dimanche, à l'occasion de la 27e journée de Jupiler Pro League.