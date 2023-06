Le Néerlandais Stanley Menzo n'est plus l'entraîneur du club de football chinois de Pékin Guoan, actuel 7e de la Super League chinoise, a annoncé lundi l'agence chinoise Xinhua. Menzo, 59 ans, est un ancien joueur et coach du Lierse. L'ancien gardien de but de l'Ajax, du PSV et Bordeaux était en poste depuis août 2022 après avoir entraîné la réserve de janvier 2019 à novembre 2020. Entre-temps il a travaillé à Aruba puis entraîné l'équipe nationale du Surinam.