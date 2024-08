Tom Saintfiet nommé sélectionneur du Mali

Saintfiet a été choisi parmi six techniciens présélectionnés. En dehors des diplômes et de l'expérience, la fédération réclamait que le futur sélectionneur ait "la connaissance du football africain et au besoin (ait) la disponibilité à résider au Mali", a dit Moussa Sylvain Diakité.

Le Belge a coaché en Afrique: la Namibie, le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Malawi, le Togo et la Gambie. Il avait qualifié cette dernière pour sa première CAN en 2021 et avait atteint les quarts de finale. Il avait été remercié en janvier dernier après l'élimination au 1er tour de la CAN 2023.

Il a aussi entraîné le Yémen, le Bangladesh, Trinité-et-Tobago, Malte et jusqu'à dernièrement les Philippines qu'il coachait depuis la fin du mois de février .