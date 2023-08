Tous les matches de la prochaine saison diffusés sur Eleven DAZN

Tous les matches de la prochaine saison de Challenger Pro League seront diffusés sur Eleven DAZN, y compris les matches à domicile des clubs U23. La Pro League a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec le détenteur des droits. Le différend qui existait sur les droits de diffusion des matches à domicile des 4 équipes espoirs n'existe donc plus.

"Je veux remercier tous les clubs U23 et Eleven DAZN pour leur attitude constructive lors des discussions" déclarait Lorin Payrs, CEO de la Pro League. "C'est formidable qu'à la veille d'une saison passionnante de Challenger Pro League avec un nouveau format de 16 équipes, nous puissions annoncer que les fans pourront suivre chaque match des 16 clubs via Eleven DAZN."

Les deux matches d'ouverture de la saison entre les RSCA Futures et le Beerschot, et entre le RFC Seraing et le SL16 FC se joueront vendredi à 20h.