Trafic international de cocaïne: Radja Nainggolan inculpé pour participation à une organisation criminelle, mais libéré sous conditions

L'ancien Diable Rouge Radja Nainggolan est inculpé pour participation à une organisation criminelle, ont annoncé ses avocats Mounir et Omar Souidi. Il a toutefois été libéré sous conditions après avoir été entendu par un juge d'instruction mardi après-midi.

Radja Nainggolan a été interpellé lundi, avec 17 autres suspects, dans le cadre d'une enquête menée par le parquet de Bruxelles sur un trafic international de stupéfiants. Selon le parquet, il s'agit d'une enquête sur des faits présumés d'importation de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe, via le port d'Anvers, et sa redistribution en Belgique.

Entre-temps, 14 personnes ont déjà été inculpées. Quatre d'entre elles n'ont pas été présentées au juge d'instruction et ont été inculpées par écrit, et 10 personnes ont été présentées au juge d'instruction. L'une d'entre elles a été libérée sous conditions, huit ont été placées en état d'arrestation et une personne a été placée sous surveillance électronique.

Plus d'informations dans quelques instants.