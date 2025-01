Il aurait "profité" d'un trafic de cocaïne passant par le port d'Anvers: découvrez ce qui est reproché à Radja Nainggolan

Selon le parquet de Bruxelles, l'enquête porte sur des faits présumés d'importation de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe, via le port d'Anvers, et sa redistribution en Belgique. Dans ce cadre, la police judiciaire fédérale (PJF) bruxelloise a effectué lundi 30 perquisitions, principalement dans la province d'Anvers et à Bruxelles, mais aussi dans la périphérie bruxelloise.

Ces opérations ont permis de saisir 2,7 kilogrammes de cocaïne, deux gilets pare-balles et de multiples armes, dont trois armes à feu. Les enquêteurs ont en outre découvert 370.430 euros en espèces ainsi que des bijoux et des montres de luxe, dont deux ont une valeur estimée à 360.000 euros chacune. Cent pièces d'or d'une valeur totale de 116.522 euros, divers articles de luxe et 14 véhicules ont aussi été saisis, avait listé lundi le parquet.