Trois Ivoiriens, trois Nigérians et Chancel Mbemba dans l'équipe type du tournoi

Elu meilleur gardien du tournoi, le Sud-Africain Ronwen Williams est logiquement choisi comme gardien de cette équipe type. La défense se compose du Congolais Chancel Mbemba, de l'Ivoirien Ghislan Konan ainsi que des Nigérians Ola Aina et William Troost-Ekong. Ce dernier, capitaine des Super Eagles et ancien joueur de La Gantoise, avait reçu le trophée de meilleur joueur du tournoi après la finale, dimanche passé. Deux Ivoiriens, Jean Michael Seri et Franck Kessie, et le Sud-Africain Teboho Mokoena forment l'entrejeu.

L'attaque est formée par le Congolais Yoane Wissa, le Nigérian Ademola Lookman et par l'Equatoguinéen Emilio Nsue, meilleur buteur de la compétition. Malgré ses prestations à la CAN (5 buts en 4 rencontres), où son équipe a atteint les huitièmes de finale, Nsue est au centre de l'actualité dans son pays pour d'autres raisons: la fédération de Guinée équatoriale (FEGUIFUT) a annoncé mardi que l'attaquant du CF Intercity Alicante (D3 espagnole) est suspendu de l'équipe nationale "jusqu'à nouvel ordre" après "plusieurs épisodes d'indiscipline graves".