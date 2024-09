Troisième défaite pour Seraing, Lommel débloque son compteur

Seraing a encaissé une troisième défaite consécutive 1-2 face à Lommel et ne possède donc toujours pas un seul point au terme de la troisième journée de la Challenger Pro League. Les Limbourgeois, qui ont pris leurs trois premiers points, occupent la 10e position.

Ousmane Ba se souviendra de son premier match avec les Métallos: sorti en catastrophe de son but, le gardien sénégalais a commis un penalty sur Jason van Duiven que Lucas Schoofs a transformé (12e, 0-1). Les Métallos n'ont pas l'habitude de se résigner mais les frappes de Mohamed Camara (15e) et de Nils Schouterden (16e) n'ont pas fait trembler Matthias Pieklak, pas plus qu'une reprise de la tête d'Yannis Lawson (21e). Après que Ba a remporté son duel face à Alvaro Santos (37e), Seraing a égalisé par Moussa Fall, qui effectuait son retour au Pairay après un passage à Metz (45e+1, 1-1).

La reprise a été marquée par une longue séquence de Lommel, qui a pris définitivement le commandement. Après avoir dribblé trois défenseurs pour revenir dans l'axe, Santos a expédié une frappe flottante (55e, 1-2). Les Métallos ont tenté d'arracher l'égalisation mais le gardien lommelois a bloqué une nouvelle frappe enroulée et trop centrale de Camara (71e) et Fall a trop croisé son tir alors qu'il se trouvait au petit rectangle (85e).