Un doublé pour Batshuayi avec Galatasaray, Van der Brempt et Salzbourg victorieux

Mercredi soir avait lieu la deuxième salve de matchs de la manche aller des barrages en Ligue des Champions. Le Galatasaray de Dries Mertens et Michy Batshuayi se déplaçait aux Young Boys de Berne (3-2). Batshuayi s'est illustré avec un doublé (66e, 72e). Ignace Van der Brempt et le Red Bull Salzbourg ont, de leur côté, pris la mesure du Dynamo Kiev (0-2).

À Berne, Dries Mertens était titulaire dans le onze d'Okan Buruk tandis que Michy Batshuayi a dû se contenter d'une place sur le banc pour débuter, mais, une fois monté au jeu, a inscrit un doublé. Pour Mertens, le match s'est arrêté après la première mi-temps. Alors que son équipe était menée 2-0 (doublé de Joël Monteiro, 3e et 45e+4), le Louvaniste a fait les frais des changements tactiques de son coach et il a été remplacé par Hakim Ziyech.

Michy Batshuayi a connu une meilleure soirée. Monté au jeu à la 66e, le Diable a directement marqué sur sa première touche de balle, sur corner, avant d'inscrire un deuxième but, six minutes plus tard, et permettre à Galatasaray de recoller au score.