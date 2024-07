Un nouveau partage vierge en ouverture pour le Standard sur la pelouse de Genk

Genk n'a procédé à aucun round d'observation avec une frappe de Konstantinos Karetsas, hors-cadre, mais que Mathieu Epolo a déviée en corner (1re). Les Liégeois ont répondu avec une tentative surprenante. Marko Bulat a frappé de la ligne médiane, surprenant Mike Penders qui a dévié la balle en corner (6e).

Karetsas s'est procuré la plus belle opportunité de la première période. Le joueur de 16 ans s'est retrouvé seul face au but, mais sa frappe a été stoppée à même la ligne par Henry Lawrence (24e). Juste avant la mi-temps, Karetsas, a trouvé le poteau d'Epolo sur une frappe du gauche, après un superbe contrôle orienté (43e), et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur le score de 0-0.