Une quatrième participation pour la Belgique, demi-finaliste en 2007

Entre 1978 et 1992, l'Euro espoirs se jouait sous la forme de matches à élimination directe en aller et retour. Depuis 1994, une phase finale avec des groupes est organisée, réunissant huit équipes jusqu'en 2013, douze équipes en 2017 et 2019 et seize depuis 2021.

La Belgique a atteint la phase finale à trois reprises, en 2002, 2007 et 2019. En 2002, en Suisse, l'aventure commençait bien, avec une victoire 1-2 sur la Grèce grâce à Koen Daerden et Tom Soetaers, mais les joueurs de Jean-Français De Sart étaient ensuite battus par la République tchèque (0-1) et la France (0-2), étant éliminés.