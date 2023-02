Utrecht et le PSV partagent, Van der Brempt titulaire avec Salzbourg

La tête d'affiche de la 22e journée du championnat des Pays-Bas entre Utrecht et le PSV s'est terminé sur un partage 2-2, dimanche.

Les joueurs belges se sont mis en évidence à Galgenwaard puisque Othman Boussaid a porté les visités au commandement (33e, 1-0) et Johan Bakayokon, qui est sorti à la 87e, a égalisé pour le club d'Eindhoven (41e, 1-1). En seconde période, le PSV a pris les devants par Luuk de Jong (57e, 1-2) et Sander van de Streek a arraché le partage pour Utrecht (60e, 2-2). Chez les visités, Bousaid est sorti à la 80e et Anthony Descotte est resté sur le banc. Du côté du PSV, Thorgan Hazard, blessé, était absent.

Go Ahead Eagles a surpris le FC Twente 2-0. Le premier but a également été inscrit pas un Belge: Philippe Rommens (16e, 1-0) et Isac Lidberg a directement fait le trou pour l'équipe de Deventer (16e, 2-0). Xander Blomme est resté sur le banc chez les visités.

Au classement, le PSV reste 4e avec 43 points, devant Twente (40 points, 5e), Utrecht (34 points, 7e) et Go Ahead eagles (25 points, 11e).

En Autriche, Ignace Van der Brempt a disputé les 90 minutes pour la première fois depuis fin octobre avec Salzbourg, qui s'est imposé 1-3 au WSG Tirol. Après 18 journées, les Bulls sont solides leaders avec 45 points, soit six d'avance sur le Sturm Graz.