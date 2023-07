Vadis Odjidja poursuit sa carrière à Hajduk Split en Croatie

Il y a disputé 204 matchs au cours des cinq dernières saisons (26 buts, 28 assists) et était devenu capitaine des Buffalos. Plus tôt dans sa carrière, l'ancien Diable Rouge (3 caps) a joué pour Anderlecht, Hambourg, le Club Bruges, les équipes anglaises de Norwich City et Rotherham, le Legia Varsovie et l'Olympiakos.

A Hajduk Split, vice-champion de Croatie, Odjidja aura Ivan Leko comme entraîneur et retrouvera sur le terrain le gardien Lovre Kalinic, avec qui il a joué à Gand.