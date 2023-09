Vanhaezebrouck et La Gantoise devront "se montrer à la hauteur" contre le Zorya Luhansk

Vanhaezebrouck a d'abord salué le courage de son adversaire. "Cela reste difficile pour eux, bien sûr. On ne le répétera jamais assez. Ils sont encore en pleine guerre. Moi-même, je ne peux pas m'imaginer dans une telle situation." Sur le plan sportif, il a également loué le Zorya Luhansk. "L'équipe a changé en raison des circonstances et est principalement composée d'Ukrainiens. Ils ont été éliminés de justesse par le Slavia Prague lors des tours préliminaires de l'Europa League. J'ai vu un groupe solide, avec des qualités individuelles et une bonne organisation. Nous devrons nous montrer à la hauteur demain."

Vanhaezebrouck devra peut-être se passer de Gift Orban, incertain après subi un solide tacle à Louvain dimanche. "Il s'est promené avec une cheville enflée pendant deux jours", a expliqué HVH. "La douleur est toujours présente. Il s'entraîne individuellement aujourd'hui et nous verrons ensuite s'il peut être sélectionné."