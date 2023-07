Vanzeir et les NY Red Bulls s'imposent aux tirs au but face aux New England Revolution

Dante Vanzeir et son club des New York Red Bulls ont fait match nul 0-0 face au New England Revolution dans la nouvelle Leagues Cup, un tournoi qui réunit les équipes nord-américaines de la Major League Soccer (MLS) et de D1 mexicaine. Les Newyorkais se sont imposés dans la séance de tirs au but 3-2 de quoi ajouter un point au classement.