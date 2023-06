Vincent Kompany débutera face à Manchester City, choc Chelsea-Liverpool

La Premier League a révélé jeudi le calendrier de la prochaine saison 2023/2024 du championnat d'Angleterre de football. Le vainqueur de la Championship et donc nouveau promu Burnley, entraîné par Vincent Kompany l'ancien capitaine des Citizens où il a joué onze ans et gagné quatre titres de champion, accueillera d'emblée le champion de Manchester City.

La saison dernière Burnley avait été battu 6-0 à l'Etihad Stadium en quarts de finale de la FA Cup à l'occasion des premières retrouvailles entre Kompany et les Skyblues.

Les champions d'Europe de Pep Guadiola, avec Kevin De Bruyne, se rendront à Turf Moor le vendredi 11 août. Manchester City ambitionne la saison prochaine de devenir le premier club anglais à remporter quatre titres de champion consécutif. Il vient d'en gagner cinq en six ans.

Cette première journée proposera un choc entre Chelsea, décevant 12e de la saison écoulée et désormais coaché par Mauricio Pochettino, et Liverpool, 5e, à Stamford Bridge le dimanche 13 août.

Le vice-champion Arsenal débutera à domicile face au Nottingham Forest d'Orel Mangala. Manchester United affrontera Wolverhampton à Old Trafford.

Les Diables Rouges Youri Tielemans et Leander Dendoncker feront le délicat déplacement à Newcastle avec Aston Villa, tandis qu'Everton avec Amadou Onana se rendra à Fulham. Les deux autres nouveaux venus Luton et Sheffield United affronteront respectivement Brighton et Crystal Palace.