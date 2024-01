Yasuhito Endo, le joueur le plus capé du Japon, prend sa retraite

Le milieu de terrain Yasuhito Endo, star du foot japonais, a annoncé sa retraite mardi à 43 ans, après 26 ans de carrière, et sa reconversion comme entraîneur au sein du Gamba Osaka, club pour lequel il a joué durant deux décennies.

"J'ai eu une vie de footballeur très longue et épanouissante", a déclaré Endo, qui fut professionnel entre 1998 et 2023, dans un message vidéo. "Je n'aurais jamais pensé jouer aussi longtemps", a ajouté celui qui a disputé trois Coupes du monde avec le Japon (2006, 2010, 2014), dont il est le joueur le plus capé (152 sélections) de l'histoire.

Champion du Japon avec le Gamba Osaka en 2005 et 2014 et désigné joueur asiatique de l'année en 2009, Endo s'est dit "très heureux" de poursuivre sa carrière en tant qu'entraîneur, soulignant qu'il était "encore en train d'apprendre".