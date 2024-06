24 Heures du Mans: Une nuit chez Ferrari

Partager:

Minuit au Mans. Depuis plus d'une heure la nuit est tombée, et avec elle l'excitation des premières heures de course. C'est l'heure où Ferrari se rappelle qu'elle est une écurie italienne. "Ici, la tradition de minuit, c'est les tortellinis", annonce un mécano en combinaison rouge et jaune frappé de l'écusson au petit cheval cabré. Derrière leur garage, toutes les équipes installent une structure provisoire qui prolonge l'espace et permet le stockage du matériel. Celle de Ferrari est faite de coursives étroites et d'espaces exigus, ambiance de sous-marin jaune et rouge, les couleurs historiques de la marque.

Dans un coin, à côté de tables encombrées d'ordinateurs portables, de casques rouges de mécanos et de magazines automobiles italiens, des tortellinis bouillonnent tranquillement. L'un après l'autre, les quarante-quatre mécaniciens et ingénieurs qui occupent les deux garages des voitures officielles de la marque viennent se servir. Une touche de dolce vita dans un monde de métal et de vacarme. Sur la piste, une voiture de sécurité sortie avant 23h00 a réduit à néant l'avantage que Ferrari avait construit en début de soirée. Et depuis la reprise la bagarre fait rage contre Porsche et Toyota. Il n'est pas tout à fait 02h00 lorsque James Calado s'arrête au stand avec la N.51. Il est septième. Un mécano refait le plein de carburant, un autre, à genou sur le capot, nettoie le pare-brise, un autre encore change la bouteille d'eau du pilote.

- Chevaliers modernes - Dès le plein terminé, les quatre préposés aux changements de pneus ont le droit d'intervenir. Un duo change le train avant, un autre l'arrière. Temps total d'immobilisation de la voiture: une minute et cinq secondes! Calado, les mains sur le volant, n'a pas bougé. Il s'apprête à repartir sur un double relais (une heure trente de conduite). "J'aime conduire la nuit, avait-il confié à l'AFP la veille de la course, "c'est plus difficile parce que vos repères ne sont plus les mêmes que la journée, mais j'ai l'habitude."