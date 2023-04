24 Heures Motos: dans la nuit, le travail de l'ombre des ostéopathes

Penché au dessus de l'Argentin, qui participe à sa première course dans la Sarthe, Louis Panet multiplie les manipulations et les mouvements plus doux. La moto, "c'est très demandeur et tout le corps est impliqué", explique à l'AFP cet ostéopathe qui travaille pour l'écurie basée à Moulins (Allier) depuis huit ans.

Au fond du "box" de l'équipe, les produits de soins sont soigneusement organisés dans des casiers et les en-cas prêts à être distribués entre chaque relais. Au coeur de la nuit, le bruit assourdissant des motos a presque laissé place à un moment de calme et de repos. Louis Panet et Leandro "Tati" Mercado n'ont quasiment pas échangé un mot.

"Il y a des moments où le stress est très présent et où verbaliser est nécessaire. Au milieu de la course ils sont plus en mode zombie", poursuit le professionnel.

Il est 00H30, la fatigue commence en effet à se faire ressentir et le pilote de 31 ans, écouteurs dans les oreilles, semble désormais ailleurs.