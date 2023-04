24 Heures Motos: la Suzuki N.12 partira en pole position

L'équipe sarthoise tenante du titre, composée des pilotes français Gregg Black, Sylvain Guintoli et Etienne Masson, devance la Yamaha N.7 du Yart et la Honda N.1 championne du monde grâce à un chrono de 1 min 37 sec 153/1000e enregistré la veille.

L'écurie Yoshimura Sert Motul et sa Suzuki N.12 partira samedi en pole position de la 46e édition des 24 Heures du Mans Motos, première étape du championnat du monde d'endurance (EWC) après avoir dominé les essais qualificatifs terminés vendredi sur la piste détrempée du circuit Bugatti.

La deuxième et dernière séance d'essais qualificatifs vendredi n'a pas offert de surprise, alors que le vent et la pluie tombent presque en continu sur Le Mans depuis le matin et ont donné lieu à plusieurs chutes sans gravité.

Certains favoris, dont la N.12 du Sert et la N.7 du Yart, n'ont d'ailleurs pas engagé leurs pilotes titulaires lors de cette séance de qualifications.

"J'espère des conditions sèches pour le week-end, cela offrira une belle course", a déclaré en conférence de presse Damien Saulnier, directeur sportif du Sert, "satisfait" après avoir décroché la pole.