Cauchemar pour Thierry Neuville: une panne moteur pourrait le priver du titre dans la dernière manche

Une avance logiquement confortable

Neuville, 36 ans, est en bonne position pour remporter le premier titre de champion du monde de sa carrière. Il compte en effet 25 points d'avance sur son équipier estonien Ott Tänak alors que maximum 30 points seront distribués au vainqueur ce week-end au pays du soleil levant. S'il abandonne et que son équipier engrange plus de 25 points, le titre lui échappera, lui qui a déjà terminé 5 fois sur la 2e marche du podium durant sa carrière (2013, 2016, 2017, 2018 et 2019). D'autres étapes ont lieu samedi et dimanche.