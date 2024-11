MotoGP: Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix de Malaisie

Il apparaît dans une position idéale pour remporter son premier championnat du monde dans la catégorie reine, lors du prochain GP, le dernier de la saison.

Le promoteur de la MotoGP n'a pas encore annoncé le site sélectionné pour remplacer le circuit de Valence, initialement prévu, mais rendu inutilisable en raison des inondations dévastatrices qui ont endeuillé le sud-est de l'Espagne cette semaine. La piste privilégiée serait Barcelone, selon des médias.

L'Italien Enea Bastianini (Ducati) complète le podium. "Jorge était très agressif. C'était la 10e victoire de la saison, on a fait un beau boulot. On a seulement besoin de s'améliorer le samedi (pour la course sprint)", a réagi Bagnaia.