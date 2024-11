GP de Las Vegas: Max Verstappen est champion du monde de F1 pour la quatrième fois

Max Verstappen décroche son 4e titre mondial de Formule 1 consécutif après sa 5e place au Grand Prix de Las Vegas. Le Néerlandais rejoint les légendes Prost et Vettel avec quatre sacres. La course est remportée par George Russell, qui signe sa 3e victoire en carrière.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) est sacré champion du monde de Formule 1 pour la quatrième fois de rang après sa 5e place lors du Grand Prix de Las Vegas, 22e des 24 manches du championnat, remporté par le Britannique George Russell (Mercedes) samedi (heure locale).

Verstappen devait soit remporter le Grand Prix, soit ne pas prendre plus de deux moins de moins que le Britannique Lando Norris, son dernier concurrent, pour enlever une nouvelle couronne mondiale. Avec quatre titres à son actif, le natif d'Hasselt rejoint l'Allemand Sebastian Vettel et le Français Alain Prost au palmarès et revient à une longueur de l'Argentin Juan Manuel Fangio et à trois du record codétenu par le Britannique Lewis Hamilton et la légende allemande Michael Schumacher.