Alexander Hendrickx va se tester à l'entraînement des Red Lions

(Belga) Alexander Hendrickx participera à la séance d'entraînement des Red Lions lundi à la veille de défier la Nouvelle-Zélande en quarts de finale. Sorti blessé contre le Japon vendredi, le défenseur va pouvoir tester son genou droit.

Hendrickx, sleeper désigné des Red Lions et meilleur buteur des derniers Jeux Olympiques avec 14 buts, avec 13 pc et 1 stroke, est sorti blessé dès le premier quart-temps du match face au Japonais, percuté par le premier sorteur Yamada Shota. Le défenseur de 29 ans, qu'on a aperçu dimanche avec un tape apposé au genou droit et sans difficulté apparente pour marcher, a passé une IRM dimanche à Bhubaneswar, dont les résultats n'ont pas été dévoilés. Le staff technique belge peut attendre jusqu'à 1h30 avant le match de mardi (14h30 belges) contre les Black Sticks pour éventuellement remplacer, définitivement, Alexandre Hendrickx. La logique voudrait que son suppléant soit Maxime Van Oost, défenseur comme l'Anversois. (Belga)