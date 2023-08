Amber Ryheul, battue par la championne olympique Krasniqi: "J'ai fait tout ce que j'ai pu"

"J'ai fait tout ce que j'ai pu", a-t-elle confié. "Je savais que ce ne serait pas un combat facile contre la tête de série N.1. Ma position n'a pas toujours été suffisamment positive, ce qui fait que j'ai concédé des pénalités. À 20 secondes de la fin, elle a marqué un waza-ari et je n'ai plus rien pu faire."

"J'étais fière d'être là, car ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir disputer ce tournoi", a-t-elle poursuivi. "J'avais plus ou moins le même tirage que lors des Championnats du monde. J'ai réussi à gagner mon premier combat contre la Portugaise Siderot, ce qui était positif. Je me sentais forte et fraîche. Je sens que je progresse, mais pour battre quelqu'un comme Krasniqi, je vais encore devoir améliorer certaines choses. Je suis toutefois convaincue qu'avec mon encadrement, je vais y arriver. Mon prochain rendez-vous sera le Grand Prix à Zagreb dans deux semaines."