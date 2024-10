Anvers ne confirme pas face à Louvain, Charleroi battu par BAL Weert

Après un premier succès difficile le week-end dernier contre Yoast United, Anvers n'a pas réussi à confirmer face à une équipe louvaniste séduisante en ce début de saison. À la traine durant les trois premiers quarts-temps, les Giants se sont montrés un peu plus entreprenants dans le dernier acte mais sans réussir à renverser la vapeur. Michael Flowers et Michael Moore (27 et 19 points) n'ont pas trouvé assez d'écho auprès de leurs équipiers. Dans le camp visiteur, Jamison Overton (20 points) et l'inusable Wen Mukubu (12 points, 3 rebonds) ont mené la charge.

En dépit de 17 points de Gustav Knudsen et des 25 points de Cobe Williams, Charleroi a lui aussi échoué face aux Néerlandais de Weert, dont l'actif était resté vierge jusque-là. Après 36-39 au repos, le Spirou semblait en position de s'imposer quand un triple de Revelinio Tholel (19 points) a permis à Weert d'arracher une prolongation dans laquelle les visiteurs se sont envolés malgré 36 pertes de balle.

La quatrième journée de compétition se poursuivra jeudi avec la rencontre entre Den Bosch et Courtrai.