Après avoir battu son cancer, Julien Watrin revient au plus haut niveau et remporte la médaille d'argent avec la Belgique: "J'en ai des frissons"

Les championnat d'Europe d'athlétisme en salle a débuté jeudi et la Belgique a déjà remporté une belle médaille d'argent. Cette médaille est d'autant plus belle que Julien Watrin y a contribué.

La médaille semblait particulièrement briller sur la poitrine de Julien Watrin. "Ce sont des émotions que je n'ai pas vécues depuis longtemps", a déclaré avec un sourire non dissimulé l'athlète de 32 ans, qui a vaincu un cancer l'année dernière avant de revenir au plus haut niveau.

La Belgique a décroché la médaille d'argent du relais 4x400m mixte des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle, jeudi, à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Julien Watrin, Imke Vervaet, Christian Iguacel et Helena Ponette, dans cet ordre, ont bouclé la course en 3:16.19. Les Pays-Bas, emmenés par la superstar Femke Bol, se sont imposés à domicile en 3:15.63. La Grande-Bretagne (3:16.49) a complété le podium. Il s'agissait du tout premier relais 4x400m mixte disputé lors d'un Euro en salle.

"Il y a toute une histoire, pas seulement derrière moi mais derrière ce relais", a-t-il entamé en zone mixte, encore chamboulé. "Helena Ponette était malade et même pas sûre de courir aujourd'hui, mais elle l'a fait comme si de rien n'était! La course elle-même a été surprenante, on s'est retrouvé devant et il fallait gérer tout le monde derrière. Avec le trébuchement de Christian Iguacel dans le dernier virage, c'est un ensemble de circonstances" qui ont fait de la course un moment magique.

"J'ai des frissons. Les images d'après-course doivent être incroyables", a poursuivi Watrin. "Il y a l'émotion et la surprise. Il pouvait se passer quelque chose à chaque moment. J'étais dans un niveau de tension probablement jamais vécu. Voir Helena tenir jusqu'au bout, c'était magnifique."

Le sprinteur bénéficiera d'une pause de près de trois jours jusqu'au relais masculin, l'antépénultième épreuve de l'Euro 2025. "Je pense à une autre médaille. Cette course-ci va me faire beaucoup de bien pour dimanche. J'ai vu mes erreurs et j'ai pris confiance, je sais de quoi je suis capable. J'ai hâte."

La course

Premier relayeur, Watrin, pour son retour sur la scène internationale, après avoir vaincu un cancer, a fini sa course en deuxième position en 46.60. Vervaet (52.30) a réussi à prendre la tête. Iguacel (46.30) a conservé cette première place au moment de céder le témoin à Ponette. La dernière relayeuse belge (50.99) n'a pu rien faire lorsque Bol (50.33) a décidé d'accélérer. Néanmoins, Ponette a tenu à bonne distance la Britannique Lina Nielsen (51.29) et surtout l'Espagnole Daniela Fra (51.82) pour offrir une première médaille à la délégation belge.

En 2023, à Istanbul, la Belgique avait glané six médailles, deux en or, une en argent et trois en bronze.