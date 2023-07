Athlétisme: 4e performance de tous les temps pour Warholm sur 400 m haies à Monaco

"Ça montre que je suis en forme, exactement comme je l'espérais. J'ai encore réussi une très bonne course aujourd'hui, dont je suis fier", a apprécié le Norvégien. "Ma forme s'améliore, c'est parfait. Courir un peu plus vite à chaque course, c'est l'idéal, ça montre que mon niveau de constance est plus élevé que jamais, ça veut dire que j'ai de bonnes chances de courir plus vite lors d'un grand championnat."

Le champion du monde brésilien Alison Dos Santos a pris la 2e place à Monaco en 47 sec 66, un temps encourageant pour son premier 400 m haies de la saison après avoir subi une blessure à un genou cet hiver.

Quatrième, le Français Ludvy Vaillant a battu son record personnel (47.85). Wilfried Happio a pris la 5e place en 48 sec 25.