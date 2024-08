Athlétisme: après les JO, Duplantis victorieux avec 6,15 m au bord du lac Léman

"Je ne veux pas dire que j'étais inquiet, mais, mentalement, il y a toujours un peu un point d'interrogation le meeting d'après quelque chose comme les JO. Parce que ces deux dernières semaines, c'était difficile de me réveiller: j'étais très fatigué mentalement, épuisé, encore ce matin, en gros je dors jusqu'à 11 heures tous les jours, explique-t-il. Mais c'est vraiment incroyable qu'à la seconde où j'entre sur la piste, je retrouve les mêmes sensations, les frissons et les papillons, et j'ai envie de sauter."

Il y a les fameuses perches du lac Léman, celles qui se pêchent et se mangent, et il y a des perches d'un autre genre, celles-ci faites pour se catapulter le plus haut possible au-dessus d'une barre, qui ont élu domicile brièvement sur sa rive.

A ce petit jeu, "Mondo" est sans rival ou presque. En tout cas, invaincu depuis plus d'un an maintenant, et généralement plusieurs crans au-dessus du commun des perchistes.