Athlétisme: Benjamin détrône Warholm, Thiam dans l'histoire

On n'a pas atteint de tels sommets sur la piste violette du Stade de France entre les trois hommes les plus rapides de l'histoire de la spécialité.

"Ça me fait penser à toute cette souffrance, ce travail, ces sacrifices, tous ces moments où je me suis sentie seule. Tout ça a payé et j'en suis heureuse", a-t-elle déclaré.

. Richardson, l'or après l'argent

Privée d'or samedi sur la course reine, le 100 m, par la sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred, Sha'Carri Richardson s'en est finalement parée avec le relais 4x100 m pour ses premiers JO.

Sous une pluie de courte durée, les Américaines, avec un quatuor composé de Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabby Thomas et Richardson, se sont imposées en 41 sec 78, devant la Grande-Bretagne de Dina Asher-Smith et Daryll Neita (41.85) et l'Allemagne (41.97).

Quelques minutes plus tard, leurs homologues masculins, ultra favoris même privés de Lyles, ont de nouveau gâché une finale olympique, dès le premier passage de témoin - hors zone - entre Christian Coleman et Kenny Bednarek : un camouflet de plus pour Team USA, plus montée sur le podium olympique du 4x100 m masculin depuis vingt ans.

"Il est grand temps de faire exploser le système. Ça continue à être inacceptable, a tempêté la légende du sprint US Carl Lewis sur son compte X. Il est évident que tout le monde à l'USATF (fédération américaine) pense plus à la politique qu'à la victoire. Aucun athlète ne devrait courir un relais tant que tout n'est pas changé du sol au plafond."

C'est le Canada d'Andre De Grasse qui a tiré son épingle du jeu, victorieux en 37 sec 50, devant l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne.

. Hassan pas rassasiée

Lancée dans le défi insensé de la légende tchèque Emil Zatopek (triplé 5.000/10.000/marathon en 1952), Sifan Hassan résiste avec brio à l'enchaînement des tours de piste.

Après la médaille de bronze du 5.000 m en entrée, la Néerlandaise de 31 ans s'est offert le même métal sur 10.000 m, plat de résistance, à l'issue d'une course tactique, où elle a montré face à un peloton conséquent dans le dernier tour qu'elle avait encore une belle vitesse terminale.

Quatre jours après l'or du 5.000 m, la Kényane Beatrice Chebet, recordwoman du monde, a signé un doublé sur 10.000 m, devant l'Italienne Nadia Battocletti.

Hassan, en or sur 5.000 m et 10.000 m à Tokyo en 2021, a confirmé qu'elle s'attaquerait à un dessert hyper copieux avec le marathon dimanche.

. Paulino plus rapide que Pérec

La Dominicaine Marileidy Paulino a ébloui Paris et le public français avec l'or du 400 m en battant le record olympique de l'icône nationale Marie-José Pérec : elle a bouclé le tour de piste en 48 sec 17, un peu mieux que "Marie-Jo" au moment de son deuxième titre sur 400 m à Atlanta en 1996 (48.25).

Paulino, médaillée d'argent olympique à Tokyo en 2021, a creusé un énorme écart sur une concurrence pourtant de très haut niveau, avec les huit finalistes en moins de 50 secondes, une première. Elle s'est approchée à 57 centièmes de seconde du record du monde de l'Allemande Marita Koch (47.60 en 1985).

Derrière elle, Naser (26 ans), championne du monde 2019, a remporté sa première médaille olympique, après avoir manqué les Jeux de Tokyo en raison d'une suspension antidopage.

