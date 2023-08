Avec Jada Lynch, la fille de Kim Clijsters, la Belgique s'incline 79-71 contre la Slovénie

Jada Lynch, la fille de Kim Clijsters et de Brian Lynch, ancien joueur de Bree et Anvers et ancien entraîneur de Limburg United et Charleroi, a terminé meilleure marqueuse côté belge avec 21 points (7 rebonds et 4 assists), ex aequo avec annie Kibedi (7 rebonds, 2 assists).

Les joueuses d'Arvid Diels, l'entraîneur de Kangoeroes Malines, concèdent leur première défaite, après leur succès contre la Grèce vendredi (58-32). Les Belges affronteront l'Espagne dimanche à 15h30 heure belge pour leur dernier match de groupe.