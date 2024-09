Barbara Minneci, 7e en individuel, participera au freestyle: "Objectif atteint"

La Bruxelloise avait comme objectif les huit premières places, ce qui lui permettait de participer à l'épreuve freestyle de samedi. "Je suis heureuse que cela ait fonctionné", a-t-elle déclaré après coup. "Notre but a été atteint. Ce n'était pas facile, car Stuart avait vraiment peur, surtout au début de l'exercice. C'était la grande inconnue ici, avec le stade et le public. Il n'est pas habitué à cela. Notre épreuve dure 5 minutes et 30 secondes et les premières minutes ont été difficiles. Il s'est repris tout au long de l'exercice et était plus détendu sur la fin. Il a fait son travail et nous avons pu nous qualifier."

Minneci, 55 ans, était déjà présente il y a trois ans à Tokyo. Ensemble, elle et Stuart avaient terminé sixièmes dans l'épreuve individuelle et quatrièmes dans l'épreuve freestyle. "Je le connais bien et j'essaie, dans des situations compliquées comme aujourd'hui, surtout de me détendre moi. Je lui parle un peu, je lui donne un petit coup de pouce. Il est comme un homme. Il faut aussi lui donner confiance en lui", a-t-elle ajouté en plaisantant.