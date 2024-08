Bashir Abdi participera au marathon de New York, comme le champion olympique Tamirat Tola

Ces dernières années, Abdi s'alignait plutôt sur le marathon de Chicago, plus rapide, en automne. À New York, le parcours vallonné ne permet pas de réaliser les meilleurs chronos, mais est le théâtre d'une compétition entre les grands noms de la discipline.

Avec celui de Londres, le marathon de New York est en effet le plus prestigieux au monde et les athlètes y remportent également des récompenses importantes, avec respectivement 100.000, 60.000 et 40.000 dollars distribués aux trois premiers athlètes. Koen Naert y a fini cinquième l'année dernière.