Bashir Abdi passe sous l'heure au semi-marathon et s'empare du record de Belgique

Bashir Abdi a établi un nouveau record de Belgique du semi-marathon (21,1 km) dimanche à Gentbrugge à l'occasion du championnat de Belgique. Le médaillé de bronze du marathon aux JO de Tokyo en 2021 et aux Mondiaux d'Eugene en 2022 a couvert la distance en 59 minutes et 51 secondes. Il s'agit du meilleur temps européen de l'année et du 7e de l'histoire.