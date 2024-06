Blessée, la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo ne défendra pas son titre olympique sur 400m

Miller-Uibo (30 ans) n'a pas disputé la finale du 400 m aux championnats des Bahamas vendredi et n'est pas sélectionnable pour Paris sur la distance aux yeux de la fédération internationale, alors que les athlètes ont jusqu'à dimanche pour réaliser les minima.

La championne du monde 2022 avait remporté avec les Bahamas le 4x400 m mixte des relais mondiaux début mai à domicile, mais n'a pas disputé de 400 m individuel cette saison. Elle peut encore espérer une sélection pour le relais 4x400 m mixte des Jeux de Paris.

Les championnes olympiques en titre des 100, 200, 400 et 800 m ne défendront par leur titre à Paris: la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah (100, 200 m) est blessée et l'Américaine Athing Mu (800 m) a chuté lors des sélections américaines et manqué la qualification.