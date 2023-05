Boston dévore Philadelphie, malgré le retour de Embiid, et égalise à une victoire partout

Boston n'a pas fait dans le détail mercredi soir à l'occasion de son deuxième duel face à Philadelphie en demi-finale de la Conférence Est du championnat NBA de basket. Les Celtics ont corrigé les Sixers 121-87 et égalisé à une victoire partout avant d'aller jouer les deux prochaines rencontres en Pennsylvanie.

Pourtant, Philly enregistrait le retour de Joel Embiid qui disputait son premier match en tant que MVP de la saison régulière. Le pivot aux trois passeports (camerounais, français, américain), remis de son entorse au genou droit, a été limité à 15 points, lui qui a terminé meilleur scoreur de la ligue avec 33.1 points de moyenne lors de l'actuelle campagne. James Harden qui avait retrouvé son punch à l'occasion de la victoire inaugurale des 76ers (115-119) en plantant 45 points lundi au Garden, a dû se contenter de 12 points. La défense des C's s'est chargée de lui faire manquer 10 de ses 14 essais de plein jeu.

"C'était super important de remporter ce match et je crois qu'on l'a bien mérité" a réagi Jaylen Brown, meilleur marqueur de Boston avec 25 points inscrits en trois quarts-temps. Il faut dire que les finalistes de la saison passée, également guidés par le précieux meilleur 6e homme de la saison Malcolm Brogdon (23 pts, 6/10 derrière l'arc), comptaient 27 unités d'avance à la fin du troisième quart-temps (92-65). Et dire que Jayson Tatum, l'autre vedette des Celtics était dans un mauvais jour. Cela n'a pas pénalisé ses partenaires. Il a marqué à peine 7 points (à 1/7 aux tirs) et n'a d'ailleurs joué que 19 minutes.