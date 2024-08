Camille Laus fière de cette nouvelle finale, Helena Ponette s'attend à une course ouverte

"Cette deuxième finale olympique de rang prouve que les Cheetahs ont leur place parmi les meilleures équipes du monde", a commenté Camille Laus vendredi après la qualification au stade de France.

"Chaque fois que nous débutons dans un grand championnat, on passe l'obstacle des séries, ce qui est positif pour le projet dans son ensemble. Mais ce n'était pas facile. Il a fallu se mesurer aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France, qui évolue à domicile. Nous savions qu'un top trois était possible. Il fallait en tout cas s'accrocher et terminer au moins dans les cinq premières."