Canoë: l'incompréhension de Gargaud, resté à quai à 14 mois des JO-2024

"Si j'étais entraîneur, je ne me serais pas sélectionné en premier au regard de mes temps, mais je me serai sélectionné en deuxième ou en troisième (position) au regard de mon palmarès passé et présent. Je suis 4e mondial, cela fait plus de dix ans que je ne suis pas sorti du top niveau mondial", a-t-il insisté.

- "Incontournable" -

"Je suis incontournable", a martelé le Marseillais.