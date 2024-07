Canoë slalom: Gestin se couvre d'or dans le sillage d'Estanguet

Il y a l'...or et la manière: Gestin a réalisé un exploit rarissime dans l'histoire du slalom en remportant les quatre manches au programme de la compétition de C1, les deux de qualifications samedi, la demi-finale et la finale lundi.

A chaque fois avec un sans-faute et une confortable avance sur ses poursuivants.

A l'image de sa finale disputée une ambiance survoltée rappelant celle d'un stade de football avec notamment une centaine de supporters venus de Quimperlé, Gestin a écoeuré la concurrence.

Parti en douzième et dernière position pour la manche la plus importante de sa jeune carrière, il n'a pas craqué et a relégué le Britannique Adam Burgess (2e) et le Slovaque Matej Benus (3e) à plus de cinq secondes.

"Juste après avoir passé la dernière porte, j'ai regardé le chrono et je me suis dit +Tu fais quelque chose de bien là+. J'ai même commencé à sourire, je me suis dit +Profite, kiffe !+", a-t-il expliqué après son sacre.