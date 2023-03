Carton plein pour les clubs belges, 42 points pour Joshua Price contre Den Helder

Au classement, Anvers et Malines rejoignent provisoirement Leiden en tête avec 21 points, un de plus que Den Bosch qui se rend à Ostende dimanche à 15h00. Les Côtiers comptent eux 19 points tout comme Charleroi et Groningue.

En Elite Silver, Alost a pu compter sur une performance de haut vol de Joshua Price, auteur de 42 points et 14 rebonds, en plus d'un triple-double d'Ivan Maras (10 points, 11 rebonds, 11 assists) pour se défaire facilement de Den Helder (105-81).

Mons et Louvain ont eux éprouvé plus de difficultés à venir à bout respectivement de Basketbal Academie Limburg (79-74) et de Feyenoord (69-62). Au classement, Alost, Louvain et Mons occupent tous les trois la tête de l'Elite Silver avec 19 points, un de plus que Liège et Yoast United.