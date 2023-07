Cédric Van Branteghem a de grands espoirs d'avoir "une grosse délégation" à Paris

A un an des Jeux Olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août 2024, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) est entré "dans la dernière ligne droite", a expliqué son directeur général Cédric Van Branteghem mercredi à Gand. "On peut dire que cela se présente bien', a commenté l'ancien athlète, spécialiste du 400m, 44 ans.

Pour l'heure, plusieurs sportifs ont réussi les critères et sont sélectionnables en natation avec Valentine Dumont, Lucas Henveaux et Roos Vanotterdijk, en athlétisme avec Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Bashir Abdi, Koen Naert et Hanne Verbruggen, en boxe avec Oshin Derieuw et Vasile Usturoi ou en équitation avec l'équipe de saut d'obstacles.

"On se base sur la délégation de Tokyo plus deux équipes féminines en hockey et en volley. Ce serait notre meilleur scénario. Les prochaines semaines et les prochains mois verront le nombre de sélectionnables s'accroître", a ajouté Cédric Van Branteghem. "Si l'on regarde les prestations des sportifs belges ces deux dernières années, nous sommes vraiment bien placés. Cela nous laisse de grands espoirs d'avoir une grosse délégation à Paris avec toujours l'objectif d'un podium ou d'un top 8.

Tokyo avait décerné 26 diplômes olympiques (top 8) dont 7 médailles. "On veut faire mieux", soutien Van Branteghem. "Difficile d'être plus précis, mais les fédérations et les athlètes sont ambitieux. L'idée n'est pas de mettre la pression, mais le climat sportif ces dernières années est très positif. Être fier et croire en ses capacités sont deux notions de plus en plus présentes. Les JO sont le summum pour un sportif de haut niveau. Même pour des sports qui ont moins de retentissement aux Jeux comme le golf, le tennis ou le cyclisme, c'est toujours un grand moment pour chaque athlète", a expliqué Cédric Van Branteghem qui a participé aux JO d'Athènes en 2004 et Pékin en 2008.