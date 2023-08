Céline Boutier prend la tête du Women's Scottish Open

Boutier, qui a remporté le championnat d'Évian, le quatrième tournoi majeur de la saison de golf, devant son public dimanche dernier, a réalisé un tour de six sous le par avec huit birdies et deux bogeys. La quadruple gagnante en LPGA Tour, qui a également ajouté le Drive On LPGA Championship à son palmarès en mars, a porté son score total à 203 coups. Avec 18 trous à jouer, son score de treize sous le par lui donne trois coups d'avance sur la Thaïlandaise Patty Tavatanakit et la Suédoise Maja Stark, qui se partagent la deuxième place.