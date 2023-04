Champions Cup: La Rochelle arrache sa place pour les quarts sur le fil devant Gloucester

La Rochelle, accroché et longtemps malmené par une équipe joueuse de Gloucester qui menait encore à deux minutes du terme, s'est qualifié samedi pour les quarts de finale de la Champions Cup grâce à un essai tardif de Teddy Thomas (29-26).

Et la délivrance est venue de l'ailier racé, parfois décrié, orphelin d'essai depuis le dernier Réveillon et auteur d'un doublé. Dont ce deuxième ballon aplati qu'il est allé chercher pour sortir les Maritimes du piège tendu et presque réussi des +Cherry and White+.