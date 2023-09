Charleroi-Malines et Liège-Mons lancent la 3e saison du championnat belgo-néerlandais

Avec Charleroi-Malines et Liège-Mons vendredi, la compétition transfrontalière - remportée dans ses deux premières éditions par les Néerlandais de Leiden - reprend avec 11 clubs belges (+1) et 9 Néerlandais (-1) et certaines modifications visant à simplifier la formule.

Après une première phase nationale en aller-retour (jusqu'au 17 février) désignant les participants aux groupes Elite Gold (le cinq premiers dans chaque pays) et Elite Silver (les autres), une phase dite cross-border (10 journées en Elite Gold et 12 journées en Elite Silver) verra s'affronter en avril-mai et dans chaque groupe les clubs des deux pays en vue des huit places qualificatives pour des Play-offs exclusivement nationaux. À l'issue de ceux-ci, seuls les deux champions s'affronteront pour le titre BNXT League au meilleur des trois manches.