Clémence Hulpiau et Laurane Sinnesael en finale de l'épreuve sprint à Augsburg

Clémence Hulpiau et Laurane Sinnesael se sont qualifiées pour la finale des championnats du monde de kayak de descente de rivière, dans la discipline du sprint, samedi à Augsburg, en Allemagne. Chez les messieurs, Léo Montulet et Martin Marien ont été éliminés au terme de leurs 2 descentes.

Clémence Hulpiau a terminé 18e de la 1re série, où seulement les 5 premières accédaient directement à la finale. Elle s'est ensuite qualifiée en prenant la 4e place de sa 2e descente, où 10 autres athlètes rejoignaient la finale de dimanche (10h00). Elle y sera engagée avec Lauranne Sinnesael, la championne d'Europe en titre de la distance classique, qui s'est classée elle 11e du 1er run et 8e du second.

Chez les messieurs, et selon le même schéma de qualification, Léo Montulet, 27e de la 1re descente et 19e de la seconde, ainsi que Martin Marien, 32e et 14e, ont été éliminés.