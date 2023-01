Coupe du monde de hockey - Michel van den Heuvel : "On a oublié de jouer dans le 3e quart-temps"

(Belga) Devenu T1 des Red Lions à l'issue de l'or olympique décroché à l'été 2021, Michel van den Heuvel est passé très proche de terminer son premier tournoi majeur comme entraîneur principal avec une médaille d'or. Dimanche en finale de la Coupe du monde, le Néerlandais a vu son équipe s'incliner au bout du suspense face à l'Allemagne (3-3, 5-4 s-o).

"Tout le monde doit être super fier de ce groupe, de ces joueurs. Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point ils ont puisé dans leurs ressources durant ce tournoi. Nous avons subi plusieurs coups du sort et nous sommes parvenus à gérer ça. Perdre aux shoot-outs fait évidemment extrêmement mal mais je suis super fier du groupe", a assuré Van den Heuvel. La déception est sûrement encore plus grande que les Red Lions menaient 0-2 après le premier quart-temps et ont hérité d'occasions pour encore creuser l'écart. "C'est dommage de ne pas avoir inscrit ce pc au début du 2e quart. De leur côté, ils ont marqué juste avant la pause, ça les a remis en selle. Se battre durant tout le match, c'est aussi ça la qualité des Allemands." Michel van den Heuvel a aussi regretté le passage à vide de ses troupes au retour des vestiaires. "Je ne sais pas à quoi c'est dû, il faudra analyser ça. On a oublié de jouer à ce moment-là. On ne peut pas se contenter de défendre, il faut aussi attaquer. Nous avons recommencé à jouer quand l'Allemagne est repassée devant", a-t-il regretté. "La spirale s'est inversée et nous avons égalisé avant la fin. Même si cela nous a permis de commencer les shoot-outs avec de bons sentiments, nous n'avons pas eu de chance dans cette séance. Le but était de gagner", a ponctué Michel van den Heuvel. (Belga)