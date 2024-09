Daniel Deusser remporte à nouveau les qualifications du Grand Prix, Wilm Vermeir 4e

Deusser (43 ans) a été le plus rapide des cavaliers sans faute sur le barrage. Il a ainsi devancé le Suisse Steve Guerdat (Is-Minka) et le Néerlandais Harrie Smolders (Mr. Tac). Jérôme Guéry (Great Britain), coupable d'une faute en barrage, a fini 6e.

Jos Verlooy (Parise) et Grégory Wathelet (Fahrenheit) ont fini 16e et 23e, avec une faute sur le premier passage. Olivier Philippaerts (Poppemieke) y a ajouté une pénalité de temps et a fini 27e. Thibeau Spits (King Van Essene) et Emilie Conter (Trixie), avec huit points de pénalité, ont fini 29e et 31e. Nicola Philippaerts (Moya) a commis trois erreurs et fini 35e. Niels Bruynseels (Matador), Koen Vereecke (Oilily) et Pieter Devos (Toupie) ont abandonné.