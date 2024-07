De Winne et Pauluis 4es en dressage individuel, la Belgique provisoirement 4e par équipes

Flore De Winne, en selle sur Flynn, et Larissa Pauluis, sur Flambeau, ont chacune terminé à la quatrième place de leur groupe respectif dans le dressage individuel. Dans le groupe B, De Winne a signé un score total de 73.028, un record personnel. Dans le groupe C, Pauluis a obtenu un score total de 72.127. Enfin, la Belgique est provisoirement 4e du classement par équipes. Mercredi, dans le groupe D, Domien Michiels, avec Intermezzo, sera le dernier cavalier belge à se présenter.

Trois groupes sont au menu par jour. Les deux premiers de chaque groupe et les six meilleurs résultats ensuite se qualifient en individuel et qualifient leur pays.

Le format de Tokyo, avec trois cavaliers (et non quatre avec le moins résultat non comptabilisé), est reconduit et ouvre encore plus de perspectives pour les nations, dont la Belgique, situées juste derrière les ténors.