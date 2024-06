Delphine Nkansa et Simon Verherstraeten sacrés sur 100m

Delphine Nkansa et Simon Verherstraeten sont devenus champions de Belgique sur 100m lors de la première journée des championnats de Belgique d'athlétisme samedi au stade Roi Baudouin.

Delphine Nkansa l'a emporté en 11.20 (vent: 0, 3m/s), soit un nouveau record personnel, amélioré d'un centième de seconde. Rani Rosius, 2e en 11.23 et Marine Jehaes, 3e en 11.44, complètent le podium.

Simon Verherstraeten avait signé la semaine dernière son meilleur temps personnel en 10.10, à Genève, soit le deuxième chrono belge de l'histoire. Un temps de 10.00 est par contre nécessaire pour les JO de Paris.

"Quelle semaine de folie", a reconnu le sprinteur belge. "J'avais remarqué à l'entraînement que j'étais meilleur que jamais et je pensais à 10.25, mais pas du tout à 10.10. Je suis très heureux de pouvoir confirmer ici." Verherstraeten, 25 ans, espère aller encore plus vite dans les semaines à venir. "Je serai encore deux fois en altitude en Suisse, à La Chaux-de-Fonds et à Lucerne. L'altitude, ça aide toujours pour les performances au sprint. Je serais incroyablement content avec 10.05, mais secrètement j'espère un 9.99."