Detry passe 5e avec le meilleur score du 2e tour en golf, Dumont de Chassart 30e

Thomas Detry s'est replacé dans la course aux médailles vendredi après le deuxième tour du tournoi de golf olympique, disputé sur le parcours du Golf National, à Guyancourt, près de Paris.

Le Bruxellois a réalisé une carte de 63, 8 coups sous le par, le meilleur score réalisé lors deuxième tour. Il remonte à la 5e place, partagée avec le Taïwanais C.T. Pan et le Sud-Coréen Tom Kim, après avoir démarré la journée à la 42e place. Detry a rentré 8 birdies (aux trous 1, 3, 5, 6, 7, 11,12 et 14) sans concéder un seul bogey sur la journée.

Adrien Dumont de Chassart n'a pas réussi à être aussi prolifique que son compatriote. Pour sa première expérience aux Jeux Olympiques, le golfeur de 24 ans a réalisé le même score que jeudi, avec une carte de 70 (-1), rétrogradant à la 30e place, deux sous le par pour le tournoi, à 9 coups des leaders. Le Villersois a réalisé trois birdies (aux 5, 11 et 17) et deux bogeys (aux 2 et 18).